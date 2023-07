ICSI CSEET July 2023: आईसीएसआई सीएसईईटी जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज, यहां से करें आवेदन

ICSI CSEET July 2023 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के कंपनी सेक्रेट्री एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जुलाई 2023 के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे आज रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभ्यर्थी icsi.edu पर या इस पेज पर दिए लिंक से पंजीकरण कर सकते हैं। ICSI CSEET July 2023 का आयोजन 30 जुलाई को किया जाएगा।

ICSI CSEET July 2023: कंपनी सेक्रेट्री एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, जल्द करें अप्लाई।

ICSI CSEET July 2023: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के कंपनी सेक्रेट्री एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (ICSI CSEET) 2023 के जुलाई सेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 निर्धारित है। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आज ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आज के बाद इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करना संभव नहीं होगा। ICSI CSEET July 2023 रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर उपलब्ध हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर या नीचे उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ICSI CSEET July 2023 रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्ट लिंक ICSI CSEET 2023: आज रात 11.59 बजे तक कर ले आवेदन जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे आज रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको CSEET पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको इससे संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। अंत में आपको पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें है। ICSI CSEET July 2023: 30 जुलाई को आयोजित होगी परीक्षा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से पहले CSEET July 2023 का आयोजन 8 जुलाई को किया जाने वाला था जिसे अब 30 जुलाई 2023 को करवाया जाएगा। एग्जाम तिथि में बदलाव के चलते ही आवेदन तिथियों में भी बदलाव किया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उनको बता दें कि यह एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जायेगा। जो उम्मीदवार इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वे घर से ही अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे। एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

