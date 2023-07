ICSI CSEET July 2023: सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की डेट बदली, अब 30 जुलाई को होगा एग्जाम

ICSI CSEET July 2023 संस्थान ने आधिकारिक वेबसाइट पर ICSI CSEET पंजीकरण विंडो भी फिर से ओपन कर दी है। अब अगर कोई भी योग्य अभ्यर्थी जो आवेदन से छूट गए थे तो वे 10 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा रिमोट प्रॉक्टरिंग के तहत ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल परीक्षा तिथि से तीन दिन पहले शेयर कर दिया जाएगा।

एजुकेशन डेस्क। ICSI CSEET July 2023: सीएस एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की डेट बदल गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET 2023) को स्थगित करके नई तिथि घोषित की है। इसके मुताबिक, यह अब यह परीक्षा 30 जुलाई, 2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं, इसके पहले यह परीक्षा आज, यानी कि 08 जुलाई, 2023 के लिए शेड्यूल्ड था, लेकिन अपरिहार्य" के कारण इसे पुनर्निर्धारित किया गया है। ICSI CSEET July 2023: रजिस्ट्रेशन विंडो फिर हुई ओपन

संस्थान ने आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर ICSI CSEET पंजीकरण विंडो भी फिर से ओपन कर दी है।अब अगर कोई भी योग्य अभ्यर्थी, जो आवेदन से छूट गए थे तो वे 10 जुलाई, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा रिमोट प्रॉक्टरिंग के तहत ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सीएसईईटी परीक्षा तिथि 2023 से तीन दिन पहले शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके कैंडिडेट्स फटाफट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, एग्जाम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ICSI CSEET July 2023: सीएस एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऐसे करें आवेदन सबसे पहले उम्मीदवार आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं। इसके बाद, होमपेज पर, ऑनलाइन सर्विस के तहत सीएसईईटी जुलाई पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। अब आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी पूरी करें। इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अब आवेदन की समीक्षा करें और फीस का भुगतान करें। अब फॉर्म और फीस का भुगतान पूरा होने पर, अपना आवेदन भेजने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी एक प्रति प्रिंट कर लें। यह भी पढ़ें: LIVE Sarkari Naukri 2023: एमपी में कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, जानें कहां-कहां और है निकली है नौकरी

Edited By: Nandini Dubey