ICSI CSEET 2023: अब 30 जुलाई को होगा CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, परीक्षा टली, 10 जुलाई तक करें अप्लाई

ICSI CSEET 2023: पहले इस टेस्ट को 8 जुलाई को आयोजित किया जाना था।

ICSI CSEET 2023: कंपनी सेक्रेट्री के एग्जीक्यूटिव कोर्स में दाखिले की योजना बना रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आइसीएसआइ) ने कंपनी सेक्रेट्री एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (सीएसईईटी) जुलाई 2023 के आयोजन की तारीख आगे बढ़ा दी है। संस्थान द्वारा 4 जुलाई को जारी नोटिस के अनुसार इस प्रवेश का आयोजन अब 30 जुलाई को किया जाएगा। पहले इस टेस्ट को 8 जुलाई को आयोजित किया जाना था। ICSI CSEET 2023: CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए अब 10 जुलाई तक करें अप्लाई आइसीएसआइ ने सीएईईटी जुलाई 2023 के आयोजन की तारीख के साथ-साथ इसमें सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण की तारीख भी बढ़ा दी है। स्टूडेंट्स इस परीक्षा के लिए अब 10 जुलाई की रात 11.59 बजे तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट, icsi.edu पर विजिट करना होगा और फिर सीएसईईटी सेक्शन में जाना होगा। यहां पर दिए गए लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से सम्बन्धित पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, जिसे पहले से सेव कर लेना चाहिए। ICSI CSEET 2023 परीक्षा तिथि नोटिस लिंक

ICSI CSEET 2023 रजिस्ट्रेशन लिंक ICSI CSEET 2023: ऑनलाइन मोड में होगी प्रवेश परीक्षा बता दें कि आइसीएसआइ द्वारा सीएईईटी जुलाई 2023 का आयोजन रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपने घर से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जरूरी विवरण उनके ईमेल आइडी पर भेजे जाएंगे। ICSI CSEET 2023: सफल उम्मीदवारों का दाखिला 16 अगस्त जिन उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा, उन्हें सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 16 अगस्त तक दाखिला लेना होगा। दाखिला लेने का बाद स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 में आयोजित होने वाली सिंगल मॉड्यूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

