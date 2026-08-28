ICSI CS Exam Form 2026: सीएएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, देर होने पर लेट फीस करनी होगी जमा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) की ओर से सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन-2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार CS Executive Exam Form और CS Professional Exam Form परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर ICSI CS Exam Form 2026 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बगैर विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की लास्ट डेट 25 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर,2026 है। जो उम्मीदवार तय तिथि के बाद आवेदन करेंगे। उन्हें लेट के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना होगा। इस दिन होगी परीक्षा परीक्षा का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 21 से 28 दिसंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।