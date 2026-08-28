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ICSI CS Exam Form 2026: सीएएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, देर होने पर लेट फीस करनी होगी जमा

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:12 AM (IST)

आईसीएसआई की ओर से ICSI CS Exam Form December 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

ICSI CS Exam Form 2026: यहां पढ़ें पूरी खबर।

ICSI CS Exam Form 2026: यहां पढ़ें पूरी खबर।

HighLights

  1. सीएएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षा के लिए आवेदन स्टार्ट।

  2. 25 सितंबर तक आवेदन करने का मौका।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) की ओर से सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन-2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार CS Executive Exam Form और CS Professional Exam Form परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर ICSI CS Exam Form 2026 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बगैर विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की लास्ट डेट 25 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर,2026 है। जो उम्मीदवार तय तिथि के बाद आवेदन करेंगे। उन्हें लेट के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना होगा। 

इस दिन होगी परीक्षा

परीक्षा का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 21 से 28 दिसंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।

इन स्टेप्स से करें ऑनलाइन आवेदन

सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।

  1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट smash.icsi.edu पर जाकर विजिट करें।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।
  4. फॉर्म भरने के बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
  5. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
  6. फॉर्म भरने के बाद अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

सीएस एग्जीक्यूटिव फीस

जो उम्मीदवार सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबसर सेशन परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें एक मॉड्यूल के लिए 1500 रुपये और दोनों मॉड्यूल के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करना अनिवार्य है।

 

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