ICMAI CMA admit card 2023: आईसीएमएआई सीएमए प्रवेश पत्र जारी, 15 जुलाई से शुरू होंगी फाइनल की परीक्षाएं

ICMAI CMA admit card 2023 आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार सीएमए फाउंडेशन परीक्षा 2023 16 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं फाइनल और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों के लिए आईसीएमएआई सीएमए जून 2023 परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी और 22 जुलाई को समाप्त होंगी। फाइनल परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी।

ICMAI CMA admit card 2023: आईसीएमएआई सीएमए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। Image- freepik

एजुकेशन डेस्क। ICMAI CMA admit card 2023: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) जून सेशन के लिए एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिया है। ICMAI ने फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर रिलीज किया है। एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही उसका प्रवेश पत्र लेकर सेव करके रख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, सीएमए फाउंडेशन परीक्षा 2023 16 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं, फाइनल और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों के लिए आईसीएमएआई सीएमए जून 2023 परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी और 22 जुलाई को समाप्त होंगी। फाइनल की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ICMAI CMA admit card 2023: सीएमए फाउंडेशन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले उम्मीदवारों को ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा। इसके बाद, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद, अब आवेदन संख्या, पासवर्ड और पूछे गए अन्य क्रेडेंशियल दर्ज करें। अब 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सीएमए एडमिट कार्ड प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार उसका प्रिंटआउट लेकर सेव रख सकते हैं। उम्मीदवार एक बात का ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमे दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और उसके अनुसार ही एग्जाम में शामिल हों। नियमों की अनदेखी करने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम में शामिल होना मुश्किल हो सकता है।

Edited By: Nandini Dubey