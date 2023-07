ICAR IARI Technician Admit Card 2023 आईसीएआर आईएआरआई तकनीशियन लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक वैलिड फोटोआईडी कार्ड भी जरूर लेकर जाएंगे। इस आईडी में वे पैन कार्ड आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

ICAR IARI Technician Admit Card 2023 iari.res.in पर जारी हो गया है।

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। ICAR IARI Technician Admit Card 2023: आईसीएआर- इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्ट्टीयूट (Indian Agricultural Research Institute, IARI) ने टेक्नीशियन (Technician, T-1) पद के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह हॉल टिकट री-एग्जाम के लिए लिए जारी किए गए हैं। इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे www.iari.res.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें। तकनीशियन पद के लिए पुन: परीक्षा 10 जुलाई, 2023 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ICAR IARI Admit Card 2023: टेक्नीशियन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iari.res.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर पर IARI समाचार सेक्शन पर जाएं। होम पेज पर प्रदर्शित लिंक "ICAR IARI तकनीशियन एडमिट कार्ड 2023" पर क्लिक करें। अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना होगा। एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और सहेजें। आईसीएआर आईएआरआई तकनीशियन लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक वैलिड फोटोआईडी कार्ड भी जरूर लेकर जाएंगे। इस आईडी में वे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस सहित कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा। बिना किसी वैलिड आईडी कार्ड के उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान दें कि प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और उसके अनुसार ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। नियमों की अनदेखी करने वाले उम्मीदवारों को सेंटर पर प्रवेश मिलना मुश्किल होगा। इसके अलावा, एग्जाम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा।

Edited By: Nandini Dubey