ICAI CA Result September 2025: दो दिन बाद जारी होगा सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही किया जाएगा। आईसीएआई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट 03 नवंबर को जारी किया जाना तय है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

आईसीएआई की ओर से 03 नवंबर को रिजल्ट तय समय पर जारी किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारति लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।

इस समय जारी होगा रिजल्ट

इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से रिजल्ट दो दिन बाद जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में आईसीएआई की ओर से फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा रिजल्ट तिथि के साथ-साथ समय भी जारी कर दिया गया है। सीए फाइनल और इंटर परीक्षा का रिजल्ट दोपहर 2 बजे और सीए फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट शाम 5 बजे के करीब जारी किया जाएगा।