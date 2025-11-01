ICAI CA Result September 2025: दो दिन बाद जारी होगा सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन सितंबर परीक्ष का रिजल्ट 03 नवंबर को जारी किया जाएगा। सीए फाइनल और इंटर परीक्षा का रिजल्ट दोपहर 2 बजे और फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट शाम 5 बजे के करीब जारी किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही किया जाएगा। आईसीएआई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट 03 नवंबर को जारी किया जाना तय है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
आईसीएआई की ओर से 03 नवंबर को रिजल्ट तय समय पर जारी किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारति लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।
इस समय जारी होगा रिजल्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से रिजल्ट दो दिन बाद जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में आईसीएआई की ओर से फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा रिजल्ट तिथि के साथ-साथ समय भी जारी कर दिया गया है। सीए फाइनल और इंटर परीक्षा का रिजल्ट दोपहर 2 बजे और सीए फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट शाम 5 बजे के करीब जारी किया जाएगा।
ICAI CA Result September 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर फाइनल, इंटर और फाउंडेशन रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
सेशन जनवरी के लिए रजिस्ट्रेशन
आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार जनवरी 2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेश कर सकेंगे। बता दें, जनवरी 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 03 नवंबर से 16 नवंबर, 2025 तक स्वीकार किए जा जाएंगे।
