ICAI CA Final Topper: लगन व कड़ी मेहनत ने अहमदाबाद के अक्षय जैन को बनाया सीए फाइनल का टॉपर

ICAI CA Final Topper Akshay Ramesh आईसीएआई मई 2023 के रिजल्ट की घोषणा 5 जुलाई को कर दी गयी है। इस परीक्षा में अहमदाबाद के अक्षय जैन ने 616 अंक हासिल करने के साथ ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की है। उनके अलावा कल्पेश जैन और प्रखर वार्ष्णेय ने दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने क्रमशः 603 एवं 574 अंक प्राप्त किये हैं।

ICAI CA Final Topper: अहमदाबद के अक्षय ने सीए फाइनल रिजल्ट में प्राप्त की पहली रैंक।

ICAI CA Final Topper: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) का फाइनल रिजल्ट 5 जुलाई 2023 को घोषित किया जा चुका है। रिजल्ट घोषित होने के साथ इस इस एग्जाम में टॉप करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गयी है। सीए मई सेशन 2023 सेशन में अहमदाबाद के अक्षय जैन ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल करके अपना नाम टॉपर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर दर्ज करवाया है। उन्होंने के पूर्णांक 800 अंकों में से कुल 616 अंक प्राप्त किये हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस एग्जाम में 77 फीसदी अंक हासिल किये हैं। उनके अलावा चेन्नई के कल्पेश जैन और दिल्ली के प्रखर वार्ष्णेय ने क्रमशः AIR-2 एवं AIR-3 प्राप्त किया है। कड़ी मेहनत और लगन के चलते टॉपर बने अक्षय टॉप करने पर अक्षय ने बातचीत के दौरान बताया कि इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए उन्होंने किसी भी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहा इस परीक्षा को पास करने के लिए अनुशासन सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही अध्ययन में निरंतरता ही आगे बढ़ने में और सफलता प्राप्त करने की एकमात्र कुंजी है। इसके साथ उन्होंने सीए की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सलाह देते हुए कहा कि आपको इसकी परीक्षा के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए न कि अंतिम क्षणों में तैयारी करनी चाहिए, उन्होंने सलाह देते हुए कहा की आप एक साथ पुरे सिलेबस का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कौन हैं सीए फाइनल टॉपर अक्षय अक्षय का पूरा नाम अक्षय रमेश जैन है जो अहमदाबाद के निवासी हैं। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं जिनका नाम रमेश जैन है। उनकी मां का नाम ममता जैन है और वे एक हाउस मेकर हैं।

Edited By: Amit Yadav