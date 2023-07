ICAI CA Final, Inter Results 2023: आईसीएआई सीए फाइनल, इंटर रिजल्ट 5 जुलाई को हो सकता है घोषित, देखें डिटेल

ICAI CA Final Inter Results 2023 आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल इंटर का रिजल्ट 5 या 6 जुलाई को जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने से संबंधित जानकारी काउंसिल सदस्य धीरज खंडेलवाल ने ट्वीट के माध्यम से दी है। आपको बता दें कि सीए फाइनल एवं सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जा सकता है।

ICAI CA Final, Inter Results 2023: 5 या 6 जुलाई को घोषित होगा आईसीएआई सीए फाइनल, इंटर रिजल्ट।

ICAI CA Fina, Inter Results 2023: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जल्द ही आईसीएआई सीए फाइनल, इंटर का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। ICAI के सेंट्रल काउंसिल सदस्य (CCM) धीरज खंडेलवाल की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार रिजल्ट 5 या 6 जुलाई 2023 को घोषित की किया जा सकता है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स का रिजल्ट साथ में घोषित किया जाएगा। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से icaiexam.icai.org पर जारी किया जाएगा जहां से आप मांगी गयी डिटेल दर्ज करके अपने परिणाम की जांच कर सकेंगे। ICAI CA Results 2023: इन स्टेप्स को फॉलो कर चेक कर सकेंगे नतीजे रिजल्ट जारी होने पर अक्सर स्टूडेंट्स को उसे चेक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी कठिनाई से बचने के लिए हम आईसीएआई सीए 2023 रिजल्ट प्राप्त करने संबंधी कुछ बिंदु प्रदान कर रहें हैं। इनको फॉलो कर आप आसानी से अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं। आईसीएआई सीए 2023 रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट icaiexam.icai.org पर जाना होगा।

रिजल्ट जारी होने पर वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट से संबंधित लिंक एक्टिवेट हो जायेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।

अब आपको मांगी गयी जानकारी भरकर सबमिट करनी है।

स्क्रीन पर आपका परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा।

अब आप रिजल्ट चेक करने के साथ इसको डाउनलोड करके भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें। ICAI CA 2023: कब हुई थीं परीक्षाएं आपको बता दें की सीए इंटरमीडिएट मई सेशन की परीक्षाओं का आयोजन 3 मई से 18 मई तक किया गया था वहीं सीए फाइनल मई सेशन की परीक्षाओं का आयोजन 2 मई से 17 मई तक किया गया था। परीक्षाएं संपन्न होने के बाद से ही स्टूडेंट्स को रिजल्ट घोषित होने का इंतजार है जो अब खत्म होने वाला है। काउंसिल सदस्य धीरज खंडेलवाल के ट्वीट के अनुसार रिजल्ट 5 या 6 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा।

Edited By: Amit Yadav