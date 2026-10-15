IBPS SO Result 2026 OUT: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम एग्जाम रिजल्ट जारी, 1 क्लिक में डाउनलोड करें Score Card

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर XVI प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर की गई है। उम्मीदवार तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त को करवाया गया था।

इस डेट तक लिंक रहेगा एक्टिव वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार रिजल्ट का लिंक 15 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर 2026 तक एक्टिवेट रहेगा। अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंदर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें। इसके बाद लिंक डिसेबल कर दिया जायेगा।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स आईबीपीएस एसओ प्रीलिम रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट करें।

रीसेंट अपडेट में रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर, पासवर्ड/ डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।

अब आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

जहां से आप रिजल्ट चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।

रिजल्ट डायरेक्ट चेक करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। IBPS SO Pre Result 2026 Link