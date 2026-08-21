IBPS SO Admit Card 2026: आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें डाउनलोड
आईबीपीएस ने IBPS SO Pre Admit Card 2026 जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी।
29 अगस्त तक डाउनलोड करने का मौका।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर XVI प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट IBPS SO XVI Pre Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 29 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इन 6 स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित 6 स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Recent Update सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद IBPS SO XVI Pre Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम पैटर्न
स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और विषय से संबंधित 125 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 80 मिनट लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तिथि एवं शिफ्ट आदि की जांच ध्यान से कर लें। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड एवं आईडी प्रूफ जरूर साथ लेकर जाएं।
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