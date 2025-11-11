Language
    IBPS RRB Exam 2025: आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 प्री-एग्जाम ट्रेनिंग लिंक एक्टिव, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    आईबीपीएस की ओर से ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग लिंक एक्टिव हो गया है जो 15 नवंबर तक ओपन रहेगा। अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके एग्जाम से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम एग्जाम का आयोजन नवंबर/ दिसंबर 2025 में करवाया जाना प्रस्तावित है।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से IBPS RRB 14 ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग लिंक एक्टिव कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग एडमिट कार्ड लिंक 15 नवंबर 2025 तक एक्टिव रहेगा।

    ऑफिसर स्केल 1 प्री एग्जाम पैटर्न

    आईबीपीएस की ओर से ऑफिसर स्केल 1 प्री एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों से कुल 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे। पहले भाग में रीजनिंग विषय से 40 प्रश्न पूछे जायेंगे वहीं भाग 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 40 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जायेगा।

    प्री एग्जाम ट्रेनिंग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • आईबीपीएस पीईटी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑफिसर स्केल 1 PET लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए पेज ओपन हो जायेगा जहां से आप अपनी परीक्षा तैयारियों को परख सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    IBPS RRB 14th PET Admit Card 2025

    IBPS RRB Exam

    आईबीपीएस की ओर से जारी ब्रोशर के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम का आयोजन नवंबर/ दिसंबर 2025 माह में करवाया जायेगा जिसके लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से कुछ दिन पूर्व जारी कर दिए जायेंगे। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लें पाएंगे। मेंस एग्जाम दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया जायेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से 13271 पदों पर होंगी नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

