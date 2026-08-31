IBPS RRB Notification 2026: आईबीपीएस क्लर्क-पीओ भर्ती के आवेदन कल से, इन डेट्स में होगा एग्जाम; चेक करें शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देश की सरकारी बैंकों में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से ऑफिसर (Scale-I II III) और ऑफिस असिस्टेंट (Multipurpose) भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन सहित अन्य डेट्स का एलान कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए कल यानी 1 सितंबर से एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। भर्ती के लिए फॉर्म कल से ऑनलाइन माध्यम से भरे जा सकेंगे।

स्नातक पास युवा भर्ती में ले सकेंगे भाग इस भर्ती में विभिन्न पदों पर भर्ती के अनुसार अलग-अलग योग्यता निर्धारित है। आईबीपीएस आरआरबी 2026 (15th edition) भर्ती में ज्यादातर पदों के लिए स्नातक पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स/ संचार/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक/ CA/ MBA/ बैचलर डिग्री इन लॉ (LLB)/ कृषि/ बागवानी/ डेयरी/ पशु / पशु चिकित्सा विज्ञान/ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो।

इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट पदों पर आवेदन के लिए न्यूतनम आयु 18 एवं अधिकतम 28 वर्ष, ऑफिसर स्केल I पदों पर आवेदन के लिए आयु 18 से 30 वर्ष, सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल II पदों के लिए 21 से 32 साल एवं सीनियर मैनेजर स्केल III पदों के लिए आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण डेट्स ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट 1 सितंबर 2026 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की डेट रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होने के बाद प्री-एग्जाम ट्रेनिंग नवंबर 2026 ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम (ऑफिसर/ OA) नवंबर/ दिसंबर 2026 रिजल्ट आने की डेट दिसंबर/ जनवरी ऑफिसर/ OA मेंस सिंगल एग्जाम दिसंबर/ जनवरी कैसे कर सकेंगे आवेदन इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-