IBPS Clerk Recruitment: सरकारी बैंकों में आवेदन का अंतिम मौका, क्लर्क भर्ती के लिए 21 जुलाई तक कर लें अप्लाई

IBPS Clerk Recruitment 2023 सरकारी बैंकों में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों को बता दें कि क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है और इसमें शामिल होना चाहते हैं वे बिना अंतिम तिथि का इंतजार किये आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 जुलाई तय की गयी है।

IBPS Clerk Recruitment 2023: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए 21 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन।

IBPS Clerk Recruitment 2023: सरकारी बैंक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के पास भर्ती में भाग लेने का सुनहरा मौका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क (CRP CLERKS-XIII) के पदों पर भर्ती निकाली गयी है, इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार बैंक में क्लर्क के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से 21 जुलाई 2023 तक आवेदन पत्र भर सकते हैं। तय तिथि के बाद आप इस भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण कर लें। IBPS Clerk Recruitment 2023 Eligibility: क्लर्क भर्ती के लिए क्या है योग्यता आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को निर्धारित वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 को ध्यान में रख कर की जाएगी। IBPS Clerk Recruitment 2023 Apply Online: कैसे करें आवेदन? आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको पहले आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर आपको भर्ती से संबंधित लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। अब एक नयी वेबसाइट ओपन होगी जिस पर पहले आपको पंजीकरण करने के लिए Click here for New Registration पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण होने के बाद उम्मीदवार लॉग इन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक आवेदन शुल्क इस भर्ती में भाग लेने के साथ ऑनलाइन फॉर्म के साथ शुल्क भी जमा करना होगा तभी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए शुल्क 850 रुपये और एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 175 रुपये जमा करने होंगे।

Edited By: Amit Yadav