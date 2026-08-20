HPBOSE 12th Final Merit List 2026: हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं फाइनल मेरिट लिस्ट जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड
हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं फाइनल मेरिट लिस्ट कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने रीचेकिंग और रीवैल्युएशन के लिए पंजीकरण किया था। वे इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
कक्षा 12वीं फाइनल मेरिट लिस्ट जारी।
ऑफिशियल वेबसाइट से करें चेक।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जिन छात्रों ने हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं रीचेकिंग और रीवैल्युएशन के लिए पंजीकरण किया था। उन छात्रों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HPBOSE की ओर से कक्षा 12वीं HPBOSE 12th Final Merit List 2026 जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। वे अब HPBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर HP Board Class 12 Merit List चेक कर सकते हैं।
बता दें, एचपीबीओएसई की ओर से फाइनल मेरिट लिस्ट रीचेकिंग और रीवैल्युएशन के आधार पर तैयार की गई है और HPBOSE Class 12 Result 2026 डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
कैसे डाउनलोड करें कक्षा 12वीं की फाइनल मेरिट लिस्ट
कक्षा 12वीं रीचेकिंग और रीवैल्युएशन की फाइनल मेरिट लिस्ट हिमाचल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों की सहायता के लिए यहां मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं।
- फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Notifications सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद HPBOSE 12th Final Merit List 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।