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    HBSE Compartment Result 2026: हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 09:42 AM (IST)

    हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ...और पढ़ें

    HBSE 10th 12th Compartment Result 2026: यहां चेक करें पूरी जानकारी।

    HBSE 10th 12th Compartment Result 2026: यहां चेक करें पूरी जानकारी।

    HighLights

    1. कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी।

    2. ऑफिशियल वेबसाइट से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार् परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जो छात्र कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे। वे छात्र HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को रोल नंबर, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि एवं अन्य लॉगिन डिटेल को दर्ज करना होगा।

    इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट

    हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र एवं अभिभावक नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

    1. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
    2. वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    3. इसके बाद HBSE 10th 12th Compartment Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
    4. लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज कर लें।
    5. लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    6. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

    इतने छात्र हुए परीक्षा में शामिल

    कक्षा दसवीं की परीक्षा में कुल 24,380 छात्र शामिल हुए थे और शामिल हुए छात्रों में से कुल 14731 छात्रों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसके अलावा, कुल 8425 छात्रों की परीक्षा में कंपार्टमेंट आई है और 1226 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा दसवीं में छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 60.42 रहा है। कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में कुल 24080 छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा में कुल 1024 छात्र उत्तीर्ण हुए थे और 12281 छात्रों की परीक्षा में कंपार्टमेंट आई थी। इसके अलावा, कक्षा 12वीं में छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 42.55 है।

     

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