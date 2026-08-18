Haryana Court Clerk Admit Card Link: हरियाणा क्लर्क भर्ती CBT एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा इन डेट्स में

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा सब-ऑर्डिनेट कोर्ट क्लर्क भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आवेदनकर्ता परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट sssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

इन डेट्स में होगा एग्जाम हरियाणा कोर्ट भर्ती 2026 का आयोजन 24 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2026 तक पंजाब एवं हरियाणा में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका हरियाणा कोर्ट एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Ongoing Recruitment Processes में Clerk (Subordinate Courts of Haryana) पर क्लिक करना है।

नए पेज पर Login बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करके Login पर क्लिक करना है।

अब हॉल टिकट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। Haryana Court Clerk Admit Card Download Link

मॉक टेस्ट लिंक भी एक्टिव भर्ती की तैयारियों के लिए सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सब-ऑर्डिनेट कोर्ट की ओर से तैयारियों के लिए Mock Test लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके तैयारियों के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारियों को परखने के साथ ही परीक्षा पैटर्न आदि की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं।