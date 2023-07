GSEB 12th Science Supplementary Result 2023 गुजरात बोर्ड ने 2 मई को जीएसईबी 12वीं परिणाम 2023 घोषित किया था। बोर्ड परीक्षा में कुल 110042 नियमित छात्र उपस्थित हुए जिनमें से 72166 उत्तीर्ण घोषित किया गया था। इस साल साइंस स्ट्रीम के लिए कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 65.58% दर्ज किया गया था। बाकी 34.42% छात्र-छात्राएं जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे।

GSEB Class 12th Supplementary Result 2023: गुजरात बोर्ड ने 12वीं साइंस सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं।

