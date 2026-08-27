GATE 2027 Registration: गेट एग्जाम के लिए आवेदन आज से स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन के लिए DigiLocker अकाउंट जरूरी
गेट एग्जाम के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं जो 27 सितंबर तक जारी रहेंगे। इस बार गेट एग्जाम का आयोजन आईआईटी मद्रास द्वारा करवाया जा रहा है।
HighLights
आईआईटी मद्रास ने शुरू किये गेट एग्जाम के लिए आवेदन।
फॉर्म भरने के लिए डिजीलॉकर अकाउंट है जरूरी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2027) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 27 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। जो भी छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वे परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) की ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 27 सितंबर 2026 तक एवं लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
आवेदन के लिए डिजीलॉकर अकाउंट जरूरी
छात्रों को बता दें कि इस बार फॉर्म भरने के लिए डिजीलॉकर अकाउंट को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में छात्र या तो अपना डिजीलॉकर अकाउंट बना लें या फिर पुराने अकाउंट को अपडेट कर लें।
महत्वपूर्ण डेट्स
|कार्यक्रम
|तिथि
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि
|27 अगस्त 2026
|रजिस्ट्रेशन/ आवेदन की लास्ट डेट (बिना लेट फीस)
|27 सितंबर 2026
|लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि
|05 अक्टूबर 2026
|एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार की डेट्स
|14 से 21 अक्टूबर 2026
|सिटी अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जारी होने की डेट
|4 जनवरी 2027
|परीक्षा की तिथि
|6, 7, 13, 14, 20 एवं 21 फरवरी 2027
|रिजल्ट जारी होने की तिथि
|19 मार्च 2027
गेट एग्जाम में भाग लेने के लिए योग्यता
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्नातक डिग्री कार्यक्रम के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/ विज्ञान/ वाणिज्य/ कला/ मानविकी में कोई भी डिग्री प्राप्त की है वे इस एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र हैं। विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
आवेदन पत्र भरने की स्टेप्स
- गेट एप्लीकेशन फॉर्म 2027 भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर "एप्लीकेशन पोर्टल" पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना होगा।
- निर्धारित फीस जमा करनी होगी।
- अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
अन्य सभी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को रेगुलर पीरियड (बिना लेट फीस) में 2000 और एक्सटेंडेंड पीरियड (लेट फीस के साथ) में 2500 का रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग को रेगुलर तिथियों में 1000 रुपये और एक्सटेंडेड तिथियों में 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।