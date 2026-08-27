GATE 2027 Registration: गेट एग्जाम के लिए आवेदन आज से स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन के लिए DigiLocker अकाउंट जरूरी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2027) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 27 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। जो भी छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वे परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) की ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 27 सितंबर 2026 तक एवं लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।

आवेदन के लिए डिजीलॉकर अकाउंट जरूरी छात्रों को बता दें कि इस बार फॉर्म भरने के लिए डिजीलॉकर अकाउंट को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में छात्र या तो अपना डिजीलॉकर अकाउंट बना लें या फिर पुराने अकाउंट को अपडेट कर लें।