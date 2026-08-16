GATE 2027: गेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन शेड्यूल में बदलाव, अब 27 अगस्त से आवेदन किये जायेंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) की ओर से अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2027) के लिए आवेदन 14 अगस्त से स्टार्ट किये जाने थे जिसमें अब बदलाव किया गया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से स्टार्ट की जाएगी जो 27 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर तक फॉर्म जमा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि आवेदन की डेट्स के अलावा अन्य डेट्स सेम रहेंगी।

योग्यता एवं मापदंड गेट परीक्षा में आवेदन के लिए छात्र का ग्रेजुएशन डिग्री कार्यक्रम के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए या जिन्होंने इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/ विज्ञान/ वाणिज्य/ कला/ मानविकी में कोई भी डिग्री प्राप्त की है वे इस एग्जाम में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।