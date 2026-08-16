GATE 2027: गेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन शेड्यूल में बदलाव, अब 27 अगस्त से आवेदन किये जायेंगे स्टार्ट
गेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन अब 27 अगस्त से स्टार्ट किये जायेंगे। इच्छुक छात्र बिना लेट फीस के 27 सितंबर तक एवं लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे।
HighLights
गेट 2027 परीक्षा के लिए आवेदन 27 अगस्त से होंगे स्टार्ट।
फीस, पात्रता व अन्य डिटेल यहां कर लें चेक।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) की ओर से अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2027) के लिए आवेदन 14 अगस्त से स्टार्ट किये जाने थे जिसमें अब बदलाव किया गया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से स्टार्ट की जाएगी जो 27 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर तक फॉर्म जमा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि आवेदन की डेट्स के अलावा अन्य डेट्स सेम रहेंगी।
योग्यता एवं मापदंड
गेट परीक्षा में आवेदन के लिए छात्र का ग्रेजुएशन डिग्री कार्यक्रम के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए या जिन्होंने इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/ विज्ञान/ वाणिज्य/ कला/ मानविकी में कोई भी डिग्री प्राप्त की है वे इस एग्जाम में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- गेट एप्लीकेशन फॉर्म 2027 भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर "एप्लीकेशन पोर्टल" पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना होगा।
- निर्धारित फीस जमा करनी होगी।
- अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
आवेदन शुल्क
गेट 2027 एग्जाम के लिए आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थियों को निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य है तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। रेगुलर पीरियड (बिना लेट फीस) में 2000 और एक्सटेंडेंड पीरियड (लेट फीस के साथ) में 2500 का रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग को रेगुलर तिथियों में 1000 रुपये और एक्सटेंडेड तिथियों में 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।