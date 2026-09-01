GATE 2027: अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट, DigiLocker अकाउंट तुरंत कर लें एक्टिवेट
गेट एग्जाम के लिए आवेदन 27 अगस्त से शुरू होने थे जो किसी कारणवश स्टार्ट नहीं हो सके हैं। वेबसाइट ...और पढ़ें
HighLights
गेट एग्जाम के लिए आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट।
डेट्स आईआईटी मद्रास करेगा घोषित।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2027) की तैयारियों में लगे छात्रों को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का इंतजार है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) द्वारा पहले इस परीक्षा के लिए आवेदन 14 अगस्त से शुरू होने थे जिसके बाद इसमें बदलाव कर 27 अगस्त निर्धारित किया गया था। लेकिन, अभी तक आवेदन स्टार्ट नहीं हो सके हैं।
वेबसाइट पर दी गई जानकरी के जल्द ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी जिसके बाद छात्र ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित तिथियों के अंदर फॉर्म भर पाएंगे।
गेट एग्जाम के लिए पात्रता एवं मापदंड
इस एग्जाम में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन डिग्री कार्यक्रम के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए या जिन्होंने इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/ विज्ञान/ वाणिज्य/ कला/ मानविकी में कोई भी डिग्री प्राप्त की है वे इस एग्जाम में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट
आवेदन करने के लिए छात्रों को रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, फोटो आईडी और कैटेगरी प्रमाण पत्र जहां भी लागू हो, जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास वैलिड फोटो आईडी जमा करना होगा जिसके लिए आप फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस
निर्धारित तिथियों (रेगुलर पीरियड/ बिना लेट फीस) में आवेदन करने पर उम्मीदवारों को 2000 और एक्सटेंडेंड पीरियड (लेट फीस के साथ) में 2500 का रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग को रेगुलर तिथियों में 1000 रुपये और एक्सटेंडेड तिथियों में 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।
फॉर्म भरने के लिए डिजीलॉकर अकाउंट कर लें एक्टिव
इस बार गेट एग्जाम फॉर्म भरने के लिए डिजीलॉकर अकाउंट को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में छात्र या तो अपना डिजीलॉकर अकाउंट बना लें या फिर पुराने अकाउंट को अपडेट करके एक्टिवेट कर लें। इससे रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आप डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे।
कब होगी परीक्षा
गेट एग्जाम 2027 का आयोजन 6, 7, 13, 14, 20 एवं 21 फरवरी 2027 को करवाया जायेगा और रिजल्ट 19 मार्च 2027 को घोषित किया जायेगा। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
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