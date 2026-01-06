Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    EMRS Answer Key Link: ईएमआरएस भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी, तय तिथियों में दर्ज कर सकते हैं

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:07 AM (IST)

    ईएमआरएस की ओर से एकलव्य स्कूल TGT PGT प्रिंसिपल सहित नॉन टीचिंग पदों के लिए होने वाली परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी द्वारा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    EMRS Answer Key 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) की ओर से एकलव्य स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित अन्य नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 13, 14 एवं 21 दिसंबर 2025 तक करवाया गया था। अब ईएमआरएस की ओर से अभ्यर्थियों के लिए प्रोविजनल आंसर जारी कर दी गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

    ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

    उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को 1000 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क का भुगतान करना होगा।

    आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • ईएमआरएस आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आंसर की से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • अब रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।

    EMRS Answer Key Download Link

    फाइनल आंसर की के आधार पर जारी होगा रिजल्ट

    आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण ईएमआरएस की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा और फाइनल उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर ही परिणाम की घोषणा की जाएगी।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पद के अनुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

    • प्रिंसिपल- 225 पद
    • टीजीटी, MISC. TEACHERS- 3962 पद
    • पीजीटी- 1460 पद
    • स्टाफ नर्स- 550 पद
    • हॉस्टल वार्डन- 635
    • लेखाकार- 61
    • जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट- 228 पद
    • लैब अटेंडेंट- 146 पद

    यह भी पढ़ें- Bihar Havaldar Clerk Bharti: होम गार्ड विभाग में हवलदार क्लर्क पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, किसी भी स्टेट के युवा कर सकते हैं अप्लाई