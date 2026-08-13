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    DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, जानें उम्मीदवार और चुनावी अपडेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:35 PM (IST)

    Delhi University Chunav 2026 के लिए डेट्स की घोषणा कर दी गई है। इस बार चुनाव 18 सितंबर को करवाया जायेगा वहीं चुनाव के नतीजे 19 सितंबर को जारी होंगे। ...और पढ़ें

    DUSU Election 2026

    DUSU Election 2026

    HighLights

    1. डीयू में चुनाव को लेकर डेट आई सामने।

    2. 18 सितंबर को करवाया जायेगा मतदान।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजनीति की शुरुआत छात्रसंघ चुनाव से मानी जाती है। देशभर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव यानी कि DUSU Election पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसको लेकर छात्र-छात्राएं राजनीति में एंट्री के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। छात्रों द्वारा चुनाव की तैयारियां महीनों पहले से शुरू कर दी गई थीं लेकिन अब डीयू की ओर से भी चुनाव का शेड्यूल (DUSU Election Date 2026) जारी कर दिया गया है।

    DUSU Election 2026 डेट हुई घोषित

    डीयू छात्रसंघ चुनाव के लिए डीयू की ओर से डेट्स का एलान कर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के लिए वोटिंग 18 सितंबर 2026 को करवाई जाएगी। वोटिंग के अगले ही दिन यानी कि 19 सितंबर 2026 को चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जायेगा।

    DUSU चुनाव में किन छात्र संगठनों के बीच मुकाबला होगा

    डीयू छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई संगठनों के बीच हमेशा ही टक्कर रहती है। इसके अलावा कई छात्र निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतरते हैं लेकिन मुकाबला दो संगठनों के बीच ही रहता है। चुनावी तैयारियों को लेकर एबीवीपी वेलकम फ्रेशर्स अभियान चला रहा है वहीं एनएसयूआई भी डीयू में सक्रिय रूप से छात्रों के बीच संपर्क बना रही है।

    चुनाव को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी होने के बाद नामांकन की तारीख, प्रत्याशियों की अंतिम सूची, प्रचार की समय-सीमा और मतदान से संबंधित नियम स्पष्ट होंगे। साथ ही विश्वविद्यालय की चुनाव आचार संहिता के तहत छात्र संगठनों को प्रचार और अन्य गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

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