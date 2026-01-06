एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय भाषाएं एकता की शक्ति हैं और उन्हें नष्ट करने के प्रयासों के बावजूद वे समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उन्होंने कहा, 'सांकेतिक भाषा में साहित्यिक कृतियां बड़े राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य भारत की भाषाई धरोहर को शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक गर्व के केंद्र में रखना है।

धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को यह टिप्पणी 55 शैक्षणिक ग्रंथों के विमोचन के दौरान की, जिसमें तिरुक्कुरल का सांकेतिक भाषा में अनुवाद भी शामिल है। उन्होंने कहा, हमारी भाषाएं एकता की शक्ति हैं। भारतीय भाषाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, भले ही उन्हें नष्ट करने के प्रयास किए गए हों।