Delhi Home Guard: दिल्ली होम गार्ड भर्ती डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल हुआ जारी, 15 से 25 अक्टूबर तक संपन्न होगा DV टेस्ट

कहां होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

सीबीटी एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थी एवं एक्स सर्विसमैन /CAPF अभ्यर्थियों के लिए डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन का आयोजन Head Quarters of Directorate General of Home Guards, Raja Garden, New Delhi -110027 (Adjacent to Shivaji College/ nearest Metro Station Rajouri Garden) के पते पर किया जायेगा।

डॉक्यूमेंट की डेट एवं समय की जानकारी उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए ओरिजिनल डॉक्युमेंट और सेल्फ अटेस्टेड की एक कॉपी साथ लेकर जाएं।