DDA Result 2026: असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। डीडीए की ओर से यह परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 03 जनवरी 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। अब वे डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

DDA Result 2026 : इन स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट डीडीए की ओर से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर Recruitment/Results सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद DDA Result 2026 – Assistant Executive Engineer लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन हुई थी परीक्षा डीडीए की ओर से यह परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 03 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही इस परीक्षा के जरिये कुल 1732 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारी जैसे अपने रोल नबंर, अपना नाम आदि की जांच अच्छे से कर लें।