    DDA Result 2026: असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:43 PM (IST)

    डीडीए की ओर से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    DDA Result 2026: इस दिन हुई थी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। डीडीए की ओर से यह परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 03 जनवरी 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। अब वे डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    DDA Result 2026इन स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट

    डीडीए की ओर से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर Recruitment/Results सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद DDA Result 2026 – Assistant Executive Engineer लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    डीडीए की ओर से यह परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 03 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही इस परीक्षा के जरिये कुल 1732 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारी जैसे अपने रोल नबंर, अपना नाम आदि की जांच अच्छे से कर लें।

    इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब अगले चरण की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अगले चरण की प्रक्रिया से संबंधित नई जानकारी के लिए समय-समय पर डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

