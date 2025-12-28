Language
    DDA MTS Answer Key 2025: डीडीए एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    डीडीए द्वारा 19 दिसंबर तक होने वाली एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट या इ ...और पढ़ें

    DDA MTS Answer Key 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की ओर से ग्रुप A B व C के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2026 तक करवाया जाना है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 19 दिसंबर तक हो चुकी है उनके लिए डीडीए की ओर से आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

    ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    आंसर की डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इससे प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। इस दौरान अगर में इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति का निराकरण डीडीए की ओर से नियुक्त विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा। अगर आपका दावा सही पाया जाता है तो उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

    आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • डीडीए एमटीएस आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर JOBS & INTERNSHIP में जाकर आंसर की लिंक पर क्लिक करें।
    • अब यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
    • लॉग इन के माध्यम से ही उत्तर चुनकर आप ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर सकते हैं।

    DDA MTS Answer Key 2025 Link

    रिजल्ट जल्द होगा जारी

    अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार कर जारी किया जायेगा। नतीजे अगले माह में जारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 1732 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

