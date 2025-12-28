DDA MTS Answer Key 2025: डीडीए एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की ओर से ग्रुप A B व C के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2026 तक करवाया जाना है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 19 दिसंबर तक हो चुकी है उनके लिए डीडीए की ओर से आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका आंसर की डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इससे प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। इस दौरान अगर में इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति का निराकरण डीडीए की ओर से नियुक्त विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा। अगर आपका दावा सही पाया जाता है तो उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स डीडीए एमटीएस आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर JOBS & INTERNSHIP में जाकर आंसर की लिंक पर क्लिक करें।

अब यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।

लॉग इन के माध्यम से ही उत्तर चुनकर आप ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर सकते हैं। DDA MTS Answer Key 2025 Link