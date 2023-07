CUET UG Topper List 2023: सीयूईटी यूजी परीक्षा में इन स्टूडेंट्स ने हासिल किए 100 पर्सेंटाइल, पढ़ें फुल डिटेल

एजुकेशन डेस्क। CUET UG Topper List 2023: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) का परिणाम आज, 15 जुलाई को घोषित कर दिया गया है। NTA ने नतीजों का एलान कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट्स nta.ac.in, ntaresults.nic.in और cuet.samarth.ac.in पर जाकर नतीजों की जांच कर पाएंगे। इस एग्जाम में 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। वहीं, एग्जाम के लिए 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं, इस एग्जाम में 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल करने वाले उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो चुकी है। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी है।

CUET-UG: Subject Wise No of Candidates Securing 100 Percentile Score pic.twitter.com/TUgQSblcMX

CUET UG Result 2023: 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हुए थे शामिल

इस साल सीयूईटी यूजी परीक्षा में कुल 14,99,796 उम्मीदवारों ने यूजी परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 11,16,018 उम्मीदवार उपस्थित हुए। वहीं, सीयूईटी यूजी 2023 परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवारों में से 5,13,978 महिला उम्मीदवार और 6,02,028 पुरुष उम्मीदवार थे।

Category wise Number of unique Candidates Registered and Appeared for CUET (UG) – 2023 pic.twitter.com/kKC2CAKCMc— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) July 15, 2023