CUET UG Result 2023: आज घोषित हो सकते हैं सीयूईटी यूजी के नतीजे, NTA ने फाइनल आंसर-की जारी की

CUET UG Result 2023 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा (यूजी) 2023 के लिए फाइनल आंसर-की जारी कर दिए जिसे उम्मीदवार परीक्षा पोर्टल cuet.samarth.ac.in पर एक्टिव लिंक या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एनटीए सीयूईटी यूजी रिजल्ट 2023 को आज किसी भी समय घोषित कर सकता है।

CUET UG Result 2023: खत्म होने वाला है 14 लाख से अधिक उम्मीदवारों का नतीजों की इंतजार।

CUET UG Result 2023: देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 14.9 लाख छात्र-छात्राएं एनटीए की सीयूईटी यूजी 2023 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इन उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा आज यानी वीरवार, 13 जुलाई 2023 को की जा सकती है। एनटीए द्वारा इससे पहले बुधवार, 12 जुलाई को परीक्षा के लिए फाइनल आंसर-की जारी कर दिए, जिसे उम्मीदवार परीक्षा पोर्टल, cuet.samarth.ac.in पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सीयूईटी यूजी फाइनल आंसर-की 2023 के माध्यम से अपने अटेम्प्ट का मूल्यांकन करके अपने स्कोर का आकलन कर सकते हैं। सीयूईटी यूजी फाइनल आंसर-की 2023 डाउनलोड लिंक CUET UG Result 2023: परिणामों की घोषणा आज कभी भी संभव ऐसे में जबकि एनटीए ने फाइनल आंसर-की जारी कर दिए हैं, एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा (यूजी) 2023 के नतीजे भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एनटीए सीयूईटी यूजी रिजल्ट 2023 को आज किसी भी समय घोषित कर सकता है। ऐसे में परीक्षा में सम्मिलित लाखों उम्मीदवार अपना परिणाम जानने और स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए परीक्षा पोर्टल पर समय-समय पर विजिट करते रहे। उम्मीदवारों को अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए अप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरकर सबमिट करना होगा। बता दें कि देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भाग ले रहे राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ इन सभी से सम्बद्ध महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में इस साल दाखिले के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा - सीयूईटी यूजी 2023 का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 21 मई 2023 से 23 जून 2023 के बीच विभिन्न घोषित तारीखों पर किया था। परीक्षा देश के कुल 387 शहरों और विदेशों के 24 शहरों में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

Edited By: Rishi Sonwal