CUET UG Anwer Key 2023: एनटीए ने दिया आंसर-की आपत्ति दर्ज कराने का एक और मौका, इस बार नहीं लगेगा शुल्क

CUET UG Anwer Key 2023: सीयूईटी यूजी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) अंडर-ग्रेजुएट (यूजी) के लिए एक बार फिर से प्रोविजिनल आंसर-की जारी करते हुए उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का एक और मौका दिया है। एजेंसी द्वारा विभिन्न विभिन्न सबजेक्ट ग्रुप के लिए रिवाइज्ड प्रोविजिनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट, cuet.samarth.ac.in पर जारी किए जा रहे हैं, जिस पर उम्मीदवार फिर से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस बार आपत्ति दर्ज कराने के लिए उन्हें पहले की तरह शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

दूसरी तरफ, सीयूईटी यूजी रिजल्ट 2023 को 15 जुलाई तक घोषित किए जाने की संभवनाएं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दी जा रही हैं। इस बीच एनटीए द्वारा प्रोविजिनल आंसर-की पर उम्मीदवारों से पहले आपत्तियों को आमंत्रित करने के बाद संशोधित उत्तर-कुंजियां जारी की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने जानकारी दी कि भले आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कुछ दिनों एनटीए हर रात रिवाइज्ड प्रोविजिनल आंसर-की जारी करेगा। इन संशोधित उत्तरों पर भी यदि किसी छात्र या छात्रा को आपत्ति होती है तो वे इसे परीक्षा पोर्टल पर लॉग-इन करके दर्ज करा सकेंगे।

CUET-UG 2023: Although the key challenge period is over, for the next few days, NTA will be posting the corrected provisional keys every night, and candidates can still write to NTA indicating possible errors.