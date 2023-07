CUET UG 2023 Result 2023: स्टूडेंट्स तैयार रखें डॉक्यूमेंट्स, इस सप्ताह जारी हो सकते हैं सीयूईटी यूजी रिजल्ट

CUET UG 2023 Result 2023 एनटीए की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन लगभग 14.90 लाख उम्मीदवारों के लिए किया गया था। यह परीक्षा विभिन्न चरणों में 21 मई से 23 जून के बीच कराई गई थी। परीक्षा का आयोजन देश के 387 शहरों और बाहर के 24 शहरों में कराया गया था। वहीं अब जल्द नतीजे जारी होंगे।

CUET UG 2023 Result: सीयूईटी यूजी परीक्षा का परिणाम जल्द ही आधिकािरक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। CUET UG 2023 Result: यूजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी) परिणाम घोषित करेगी। एनटीए संभावित तौर पर इस सप्ताह के अंत तक नतीजों का एलान कर देगा। हालांकि, इस संबंध में फिलहाल, कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी तो नहीं हुआ है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि परिणाम इसी सप्ताह के अंत तक घोषित हो सकते हैं। इसलिए परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट्स अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जिससे नतीजे जारी होने के बाद वे आराम से प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सके। यूनिवर्सिटीज अपनी काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस प्रोसेस के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। CUET UG 2023 Result: cuet.samarth.ac.in पर जारी होगा रिजल्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर इसकी जांच कर पाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकािरक वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। CUET UG 2023 Result: 28 जून को जारी हुई थी प्रोविजनल आंसर-की सीयूईटी यूजी परीक्षा की उत्तर कुंजी 28 जून, 2023 को जारी की गई थी। कैंडिडेट्स को आपत्तियां उठाने के लिए 30 जून, 2023 तक का मौका दिया गया था। एनटीए की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन लगभग 14.90 लाख उम्मीदवारों के लिए किया गया था। यह परीक्षा विभिन्न चरणों में 21 मई से 23 जून के बीच कराई गई थी। परीक्षा का आयोजन देश के 387 शहरों और बाहर के 24 शहरों में कराया गया था। CUET UG 2023 Result: सीयूईटी यूजी रिजल्ट चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद, कैंडिडेट लॉग इन/साइन इन पर क्लिक करें। अब परिणाम तक पहुंचने के लिए अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद, उम्मीदवार सीयूईटी यूजी 2023 परिणाम की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं। आप भविष्य के लिए सीयूईटी यूजी परिणाम 2023 का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

Edited By: Nandini Dubey