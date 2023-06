CUET UG 2023 answer key: सीयूईटी यूजी प्रोविजनल आंसर-की रिलीज, यूजीसी अध्यक्ष ने की घोषणा

एजुकेशन डेस्क। CUET UG 2023 answer key out: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी 2023) की प्रोविजनल आंसर-की रिलीज कर दी गई है। यह जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि, CUET UG जो कैंडिडेट्स प्रोविजनल आंसर-की से संतुष्ट नहीं है, वे इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 29 से 30 जून तक का मौका दिया जाएगा।

सीयूईटी यूजी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की का लिंक फिलहाल तक आधिकारिक वेबसाइट https://cuet.samarth.ac.in पर एक्टिव नहीं हुआ है। ऐसे में, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर नजर बनाएं रखें, जैसे ही लिंक सक्रिय होगा, वे अपने क्वैश्चन की जांच कर सकते हैं।

The candidates, who are not satisfied with the Answer Key, may challenge the same by paying a fee of ₹ 200/- (Rupees Two Hundred only) per question challenged as a non-refundable processing fee. The details for Answer Key Challenge are given below: