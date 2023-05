एजुकेशन डेस्क। CUET PG 2023: सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जल्द जारी होने की उम्मीद है। वहीं, यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार की ओर से जानकारी के मुताबिक, 5 जून से शुरू होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप कल 31 मई, 2023 को जारी करने के लिए NTA काम कर रहा है। इस संबंध में यूजीसी अध्यक्ष ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है।

CUET-PG 2023: NTA is working on releasing the city information slips on 31st May for CUET-PG starting on 5th June.#CUET