CUET PG 2023 Answer Key: खत्म होने वाला है सीयूईटी पीजी आंसर-की का भी इंतजार, चेक करें कब हो सकती है रिलीज

CUET PG 2023 Answer Key कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (सीयूईटी पीजी) परीक्षा का आयोजन 30 जून 2023 तक हुआ था। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा देश और विदेशों सहित कुल 245 से अधिक शहरों में आयोजित की गईं थी। बता दें कि पहले सीयूईटी पीजी की परीक्षाएं 17 जून 2023 को समाप्त होने वाली थीं लेकिन बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया था।

CUET PG 2023 Answer Key: सीयूईटी यूजी आंसर-की जल्द होगी रिलीज

एजुकेशन डेस्क। CUET PG 2023 Answer Key: सीयूईटी यूजी आंसर-की रिलीज होने के बाद अब जल्द ही पीजी प्रोगाम में दाखिले के लिए भी उत्तरकुंजी रिलीज कर दी जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब जल्द ही काॅमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी ( Common University Entrance Test Postgraduate, CUET PG) की भी आंसर-की रिलीज कर देगा। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा था कि जुलाई के पहले सप्ताह में आंसर-की जारी की जा सकती है। अब चूंकि अभी तक आधिकारिक डेट्स की कोई घोषणा नहीं हुई है तो इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट https://cuet.nta.nic.in/ पर नजर बनाएं रखें। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (सीयूईटी पीजी) परीक्षा का आयोजन 30 जून, 2023 तक हुआ था। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा सीबीटी मोड में देश और विदेशों में 245 से अधिक शहरों में आयोजित की गईं थी। बता दें कि पहले सीयूईटी पीजी की परीक्षाएं 17 जून, 2023 को समाप्त होने वाली थीं, लेकिन कुछ छात्रों के परीक्षा नहीं दे पाने के कारण उन्हें आगे बढ़ाना पड़ा था। वहीं, अब जल्द ही आंसर-की भी रिलीज कर दी जाएगी। CUET PG 2023 Answer Key: सीयूईटी पीजी आंसर-की ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट https://cuet.nta.nic.in/पर जाना होगा। इसके बाद, अब होमपेज पर अनंतिम उत्तर कुंजी लिंक पर क्लिक करें। अब उत्तर कुंजी पीडीएफ प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद, आगे के संदर्भ के लिए सीयूईटी पीजी 2023 अनंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करें। अब चेक करने के बाद उसका प्रिंटआउट लेकर सेव करके रख सकते हैं। CUET PG 2023 Answer Key: पिछले साल इन तारीख में हुई थी सीयूईटी पीजी परीक्षा

बता दें कि पिछले साल, CUET PG परीक्षा 1 सितंबर से 7 सितंबर और फिर 9 सितंबर से 12 सितंबर तक आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों के लिए16 सितंबर से 18 सितंबर, 2022 के बीच अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी। इसके बाद, उन्हें उत्तरों को चुनौती देने का अवसर मिला था। इसके बाद नतीजों का एलान किया गया था।

Edited By: Nandini Dubey