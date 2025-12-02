Language
    CTET Feb 2026: CBSE ने जल्द आवेदन करने का दिया निर्देश, BEd वाले अब दोनों लेवल की परीक्षा के लिए कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    सीबीएसई की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया में एक बदलाव किया गया है जिसके तहत अब बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी दोनों ही लेवल की परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) में भाग लेने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर 2025 निर्धारित है।

    परीक्षा शहर चुनने का नहीं मिलेगा ऑप्शन

    सीबीएसई की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक अभ्यर्थियों को फॉर्म में परीक्षा शहर (एग्जाम सिटी) चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। सभी आवेदनकर्ताओं को परीक्षा शहर और केंद्र सीबीएसई की ओर से रैंडम तरीके से दिए जायेंगे।

    BEd वाले अभ्यर्थी दोनों पेपर्स के लिए कर पाएंगे अप्लाई

    NCTE की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक अब BEd उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी दोनों ही लेवल (कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8) की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को देशभर में टीचिंग पदों पर निकलने वाली भर्तियों में ज्यादा मौका मिल सके इसके लिए इस प्रक्रिया को फिर से बहाल किया गया है।

    इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    • सीबीएसई सीटीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में apply for CTET Feb2026 लिंक पर क्लिक करें।
    • पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण कर लें।
    • हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    आवेदन फीस

    सीटीईटी 1 पेपर के लिए आवेदन करने पर 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

