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CTET Exam Postponed 2026: सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा की स्थगित, 1 सितंबर तक दोबारा आवेदन का भी मौका, देखें नोटिस

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Updated: Tue, 25 Aug 2026 03:13 PM (IST)

सीबीएसई द्वारा 6 सितंबर को आयोजित होने वाली सीटीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 सितंबर तक दोबारा आवेदन का मौका भी प्रदान किया गया है।

CTET Postponed: सीटीईटी परीक्षा स्थगित

CTET Postponed: सीटीईटी परीक्षा स्थगित

HighLights

  1. सीबीएसई सीटीईटी परीक्षा हुई स्थगित।

  2. 6 सितंबर को होना था एग्जाम।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET Septermber 2026) में भाग लेने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से 6 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। सीबीएसई द्वारा एग्जाम पोस्टपोन किये जाने की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर नोटिस जारी का दी गई है। 

1 सितंबर तक आवेदन का भी मौका

ऐसे उम्मीदवार जो सीटीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए पहले आवेदन नहीं कर सके थे उनके लिए भी सीबीएसई द्वारा सुविधा दी गई है। आज यानी 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2026 तक एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल साइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जो उम्मीदवार पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

नई एग्जाम डेट की घोषणा जल्द

सीबीएसई द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक नई एग्जाम डेट की घोषणा आवेदन के लिए पोर्टल क्लोज होने के बाद घोषित कर दी जाएगी। एग्जाम के लिए सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 से 15 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए जारी किये जायेंगे।

CTET Exam Postponed notice

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया फैसला

परीक्षा स्थगित करने एवं आवेदन का दोबारा मौका दिए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है। नोटिस में कहा गया है कि "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 1385/2025 में रिव्यू पिटीशन (सिविल) डायरी नंबर 53434/2025 पर अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि योग्य शिक्षकों को तय TET योग्यता हासिल करने की कानूनी जरूरत को पूरा करने का उचित मौका दिया जाए।"

ऊपर बताई गई बातों और उम्मीदवारों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया गया है कि उन सभी योग्य उम्मीदवारों को एक मौका दिया जाए जो पहले आवेदन करने का मौका नहीं उठा पाए थे; इसके लिए 25 अगस्त 2026 से 01 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोला जा रहा है।

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