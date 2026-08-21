CTET Exam City Slip 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जल्द जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप, यहां मिलेगा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जिन उम्मीदवारों ने CTET Exam 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया था। वे बहुत जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएससी की ओर से सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार सितंबर माह में CTET Exam 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिये एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप सीटीईटी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जाएगी। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकेंगे।