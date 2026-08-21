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CTET Exam City Slip 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जल्द जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप, यहां मिलेगा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:27 PM (IST)

सीबीएसई की ओर से CTET Exam City Slip 2026 जल्द ही जारी की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।

CTET Exam City Slip 2026: जल्द होगा जारी।

CTET Exam City Slip 2026: जल्द होगा जारी।

HighLights

  1. जल्द जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप।

  2. दो शिफ्ट में होगी परीक्षा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जिन उम्मीदवारों ने CTET Exam 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया था। वे बहुत जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएससी की ओर से सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार सितंबर माह में CTET Exam 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिये एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप

सीटीईटी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जाएगी। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

  1. एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in विजिट करनी होगी।
  2. इसके बाद एग्जाम सिटी स्लिप सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. अब CTET Exam City Slip 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
  5. लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
  6. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

कब होगी परीक्षा

सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 06 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पेपर-1 की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और पेपर-2 की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के बाद परिणामों की घोषणा अक्टूबर माह के अंत में की जा सकती है।

 

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