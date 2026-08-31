CTET 2026: कल है सीटीईटी सितंबर परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई; Exam Date पर ये है अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई की ओर से सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET Septermber 2026) के लिए एप्लीकेशन विंडो पुनः ओपन की गई थी। जो उम्मीदवार पहले किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके थे और इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल यानी 1 सितंबर 2026 को आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी। ध्यान रखें जो उम्मीदवार पहले परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

पेपर 1 व पेपर 2 के लिए योग्यता सीटीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए पेपर 1 व पेपर 2 के अनुसार अलग-अलग योग्यता तय की गई है। सीटीईटी पेपर 1 के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ जगहों पर स्नातक डिग्री के साथ बीएड पास होना आवश्यक है। सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना जरूरी। विस्तृत डिटेल ब्रोशर के माध्यम से चेक कर सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए पेपर एवं वर्ग के अनुसार फीस अन्य सभी वर्गों से आने वाले ऐसे उम्मीदवार जो 1 पेपर के लिए आवेदन करेंगे उनको 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।