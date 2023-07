CSIR UGC NET Result 2023 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जॉइंट सीएसआइआर-यूजीसी नेट के दिसंबर 2022 और जून 2023 संयुक्त संस्करण के लिए परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किए जा सकते हैं। एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख का औपचारिक तौर पर कोई एलान नहीं किया गया है लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनटीए सीएसआइआर-नेट रिजल्ट 2023 की घोषणा कभी भी कर सकता है।

CSIR UGC NET Result 2023: परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड वेबसाइट, csirnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

Your browser does not support the audio element.

CSIR UGC NET Result 2023: सीएसआइआर-यूजीसी नेट परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों के लिए अपडेट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जॉइंट सीएसआइआर-यूजीसी नेट के दिसंबर 2022 और जून 2023 संयुक्त संस्करण के लिए परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किए जा सकते हैं। एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख का औपचारिक तौर पर कोई एलान नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनटीए सीएसआइआर-नेट रिजल्ट 2023 की घोषणा कभी भी कर सकता है। ऐसे में सीएसआइआर दिसंबर 2022, जून 2023 रिजल्ट का इंतजार जल्द ही समाप्त हो सकता है। CSIR UGC NET Result 2023: csirnet.nta.nic.in से डाउनलोड करें स्कोर कार्ड उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एनटीए द्वारा सीएसआइआर दिसंबर 2022, जून 2023 रिजल्ट के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए वे अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट, csirnet.nta.nic.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए कैंडीडेट्स को अपना अप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट पेज पर भरकर सबमिट करना होगा। स्कोर कार्ड का प्रिंट लेने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी भी उम्मीदवारों को सेव कर लेनी चाहिए। बता दें कि जॉइंट सीएसआइआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2022 और जून 2023 संस्करणों का संयुक्त रूप से आयोजन देश के विभिन्न राज्यों के 178 शहरों में बनाए गए कुल 426 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इस दोनों सत्र की परीक्षा के लिए 2,74,027 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं 6, 7 और 8 जून को आयोजित की गई। इसके बाद एनटीए ने प्रोविजिनल आंसर-की 14 जून को जारी करते हुए उम्मीदवारों से उनकी आपत्तियों को 16 जून तक आमंत्रित किया गया। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद एनटीए द्वारा अब फाइनल आंसर-की और सीएसआइआर यूजीसी नेट रिजल्ट 2023 की घोषणा जल्द ही की जानी है।

Edited By: Rishi Sonwal