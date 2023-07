CSIR UGC NET Result 2023 एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट 2023 की फाइनल आंसर-की 17 जुलाई को जारी की गई थी। वहीं इसके पहले प्रोविजनल आंसर-की 14 जून को जारी की गई थी। प्रोविजनल उत्तरकुंजी के आधार पर मांगी गई आपत्तियों के आधार पर फाइनल आंसर-की रिलीज की गई थी। एनटीए की ओर से परीक्षा का आयोजन 6 से 8 जून 2023 तक किया था।

CSIR UGC NET Result 2023: सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट जल्द का इंतजार अब किसी भी वक्त समाप्त हो सकता है।

