    CSIR NET City Slip 2025: सीएसआईआर नेट इंटीमेशन स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, 18 दिसंबर को होगा एग्जाम

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:27 AM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जल्द ही सीएसआईआर नेट दिसंबर सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी जिससे अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर पूर्व यात् ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन (CSIR NET Dec 2025) के लिए परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 18 दिसंबर को करवाया जायेगा। ऐसे में परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी जारी की जा सकती है। एनटीए द्वारा सिटी इंटीमेशन स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी होगा जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

    इन विषयों के लिए परीक्षा होगी आयोजित

    एनटीए की ओर से दिसंबर सेशन में कुल 5 विषयों 1- रासायनिक विज्ञान, 2- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रहीय विज्ञान 3- जीवन विज्ञान 4- गणितीय विज्ञान 5- भौतिक विज्ञान के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

    सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Joint CSIR-UGC NET City Intimation लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • जानकारी सबमिट करते ही एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
    • आप एग्जाम सिटी स्लिप के माध्यम से अपनी यात्रा को उसी अनुसार सुनिश्चित कर सकेंगे।
    CSIR NET City Slip

    एडमिट कार्ड कब होंगे डाउनलोड के लिए उपलब्ध

    इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जा सकते हैं। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।
    सभी उम्मीदवार ध्यान रखें कि वे परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से केंद्र पर साथ लेकर जाएं, बिना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

