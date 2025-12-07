CSIR NET City Slip 2025: सीएसआईआर नेट इंटीमेशन स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, 18 दिसंबर को होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन (CSIR NET Dec 2025) के लिए परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 18 दिसंबर को करवाया जायेगा। ऐसे में परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी जारी की जा सकती है। एनटीए द्वारा सिटी इंटीमेशन स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी होगा जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

इन विषयों के लिए परीक्षा होगी आयोजित एनटीए की ओर से दिसंबर सेशन में कुल 5 विषयों 1- रासायनिक विज्ञान, 2- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रहीय विज्ञान 3- जीवन विज्ञान 4- गणितीय विज्ञान 5- भौतिक विज्ञान के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।