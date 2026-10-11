CPRI Recruitment 2026: केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में सरकारी नौकरी पाने का मौका, तुरंत कर लें अप्लाई; कल है लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (CPRI) में इंजीनियरिंग ऑफिसर, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), टेक्नीशियन, टेक्निकल अटेंडेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 12 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं वे बिना देरी करते हुए फॉर्म भर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है।

फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी इस भर्ती में इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी में डिग्री के साथ 2024/2025/2026 का वैलिड GATE स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके अलावा अन्य पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने पदानुसार संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री/ 3 वर्षीय डिप्लोमा/ ITI सर्टिफिकेट/ 10th/ BA/ BSc./ B.Com/ BBA/ BBM/ BCA आदि किया हो।

उम्मीदवार की अधिकतम आयु पदानुसार 25/ 30/ 28/ 35 साल से ज्यादा न हो। उम्र की गणना 12 अक्टूबर 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ इंजीनियरिंग ऑफिसर Gr.1, साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट पदों पर आवेदन के साथ उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 1000 रुपये जमा करना होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 2, टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 पदों पर आवेदन के लिए फीस 700 रुपये जमा करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।