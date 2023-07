CMAT Result 2023 NTA ने देश भर के मैनेजमेंट कॉलेजों में संचालित होने वाले विभिन्न कोर्सेस में दाखिले के लिए आयोजित कॉमन मैनेजमेंट ऐडमिशन टेस्ट (सीमैट) 2023 के नतीजों की घोषणा रविवार 2 जुलाई को कर दी है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए फाइनल आंसर-की भी जारी कर दिए हैं। एनटीए ने सीमैट 2023 रिजल्ट डाउनलोड लिंक को भी एक्टिव कर दिया है।

CMAT Result 2023: प्रबंधन प्रवेश परीक्षा सीमैट में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने देश भर के मैनेजमेंट कॉलेजों में संचालित होने वाले विभिन्न कोर्सेस में दाखिले के लिए आयोजित कॉमन मैनेजमेंट ऐडमिशन टेस्ट (सीमैट) 2023 के नतीजों की घोषणा कर दी है। एजेंसी ने सीमैट रिजल्ट 2023 की घोषणा रविवार, 2 जुलाई को करते हुए इस प्रवेश परीक्षा के लिए फाइनल आंसर-की भी जारी कर दिए हैं। साथ ही, एनटीए ने सीमैट 2023 रिजल्ट डाउनलोड लिंक को भी आधिकारिक वेबसाइट, cmat.nta.nic.in पर एक्टिव कर दिया है। बता दें कि एनटीए ने सीमैट 2023 परीक्षा का आयोजन 4 मई को देश भर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में किया था। CMAT Result 2023: cmat.nta.nic.in से करें स्कोर कार्ड डाउनलोड ऐसे में जो उम्मीदवार एनटीए द्वारा आयोजित सीमैट 2023 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन्हें अपना परिणाम जानने और स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। फिर होम पेज पर दिए गए कैंडीडेट एक्टिविटी सेक्शन में एक्टिव स्कोर कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नये पेज पर उम्मीदवारों को अपना अप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ की डिटेल को भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार अपना परिणाम और स्कोर स्क्रीन पर देख सकेंगे, जिसका प्रिंट लेने के बाद सॉफ्ट कॉपी भी उम्मीदवारों को सेव कर लेनी चाहिए। सीमैट 2023 रिजल्ट डाउनलोड लिंक एनटीए द्वारा जारी सीमैट रिजल्ट 2023 नोटिस के अनुसार इस बार की प्रवेश परीक्षा के लिए 75209 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 58,035 उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। परीक्षा का आयोजन देश भर के 126 शहरों में बनाए गए कुल 248 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा में अनियमितता को रोकने के लिए 5121 सीसीटीवी कैमरे और 2116 जैमर्स लगाए गए थे। एनटीए ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए 260 ऑब्जर्वर्स, 122 सिटी-कोऑर्डिनेटर्स, 18 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स और 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का तैनाती की थी।

