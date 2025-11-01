CLAT Registration 2026: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जो उम्मीदवार यूजी व पीजी कोर्सेस में दाखिला लेने लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक क्लैट 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वे 07 नवंबर तक क्लैट परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है। बता दें, इससे पहले रजिस्ट्रशन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।

इस दिन होगी परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का आयोजन 07 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो उम्मीदवार पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्होंने कक्षा बारहवीं न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, पीजी कोर्स में दाखिला लेना के लिए जरूरी है कि उम्मीदववारों ने एलएलबी डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पास की हो।