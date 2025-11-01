Language
    CLAT Registration 2026: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:35 PM (IST)

    कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि एक्सटेंड कर दी गई है। अब इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 07 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 07 दिसंबर को एक शिफ्ट में किया जाएगा। 

    CLAT Registration 2026: आवेदन करने का लास्ट डेट एक्सटेंड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जो उम्मीदवार यूजी व पीजी कोर्सेस में दाखिला लेने लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक क्लैट 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वे 07 नवंबर तक क्लैट परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है। बता दें, इससे पहले रजिस्ट्रशन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। 

    इस दिन होगी परीक्षा

    कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का आयोजन 07 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

    जो उम्मीदवार पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्होंने कक्षा बारहवीं न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, पीजी कोर्स में दाखिला लेना के लिए जरूरी है कि उम्मीदववारों ने एलएलबी डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पास की हो। 

    इन स्टेप्स से करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    क्लैट 2026 में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि एक्सटेंड कर दी गई है। उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • क्लैट 2026 परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन को पूरा करें।
    • अब निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • फीस जमा करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    एप्लीकेशन फीस

    क्लैट परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और एनआरआई उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 4,000 रुपये और एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 3,500 रुपये निर्धारित की गई है।

