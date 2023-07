CISF ने हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल (HCM) लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए, 23 जुलाई से है टेस्ट

CISF HCM Admit Card 2023 जिन उम्मीदवारों को पहले चरण में आयोजित शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन) के आधार पर अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है वे अपना प्रवेश आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना नाम पिता का नाम जन्म-तिथि और जेंडर के विवरणों को भरकर सबमिट करना होगा।

CISF HCM Admit Card 2023: हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल, cisfrectt.in से डाउनलोड करें।

CISF HCM Admit Card 2023: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल (एचसीएम) के 400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरे चरण में आयोजित की जाने वाली ओएमआर या कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। सीआइएएस द्वारा एचसीएम लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हाल ही जारी किए गए। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को पहले चरण में आयोजित शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन) के आधार पर अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है, वे अपना प्रवेश आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। CISF HCM एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक सीआइएसएफ हेड कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम, जन्म-तिथि और जेंडर के विवरणों को भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र स्क्रीन पर देख सकेंगे, जिसका प्रिंट लेने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी भी उम्मीदवारों को सेव कर लेनी चाहिए। बता दें कि सीआइएसएफ ने हेड कॉन्स्टेबल 418 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से 25 अक्टूबर 2022 तक संचालित की गई थी। इसके बाद उम्मीदवारों के लिए पहले चरण में पीएसटी और डॉक्यूमेंटशन वेरीफिकेशन (डीवी) चरण का आयोजन 30 जनवरी 2023 से किया गया था। इसमें सफल घोषित उम्मीदवारों के लिए अब लिखित परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त को किया जाना है, जिसके लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। CISF HCM Admit Card 2023: 2 घंटे की होगी लिखित परीक्षा हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इस परीक्षा में जनरल इंटेलीजेंस, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक और जनरल इंग्लिश या हिंदी से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाने के लिए जनरल कटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 35 फीसदी अंक अर्जित करने होगा, जो कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 33 फीसदी ही है।

