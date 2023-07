CG PPT 2023 Admit Card Out: छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

CG PPT Admit Card 2023 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड की ओर से PPT23 प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं वे ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर जाकर मांगी गयी जानकारी दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी पीपीटी 2023 एग्जाम का आयोजन 9 जुलाई 2023 को किया जाएगा।

CG PPT 2023 Admit Card: छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी।

CG PPT 2023 Admit Card Out: छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, रायपुर की ओर से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा (CG PPT) 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ पीपीटी 2023 एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जारी किये गए हैं। सीजी पीपीटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्र-छात्राओं को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करना होगा। छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। CG PPT Admit Card: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड? छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट Admit Card का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

अब एक नए पेज पर आपको PPT23 प्रवेश पत्र का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।

अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन बटन पर क्लिक करना है।

आपका एडमिट कार्ड एक नए पेज पर ओपन हो जाएगा जहां से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल लें। एसएमएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र सीजीपीईबी की ओर से आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक यूआरएल भेजा जाएगा। उम्मीदवार उस URL पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी भरकर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। CG PPT 2023: 9 जुलाई को आयोजित होगी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (सीजीपीईबी) की ओर से छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन 9 जुलाई को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन पहली पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 1:30 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

Edited By: Amit Yadav