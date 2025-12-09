Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल PET ट्रेड टेस्ट रिजल्ट जारी, ये रहा Scorecard लिंक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती पीईटी एवं ट्रेड टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    CG Police Constable Result 2025 link

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट (PET) एवं ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी तुरंत ही परिणाम की जांच ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीजी पुलिस की ओर से यह रिजल्ट परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बाद जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब हुई थी परीक्षा

    आपको बता दें कि सीजी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए 17 से 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट एवं फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया था। जिसके बाद अब ट्रेड टेस्ट एवं PET का परिणाम जारी किया गया।

    स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना। होगा
    • इसके बाद आपको मांगी गई डिटेल (लॉग इन क्रेडेंशियल) दर्ज करके सबमिट करना है।
    • अब आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड करके अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं।

    CG Police Constable Result 2025 Link

    इस भर्ती के लिए सफल अभ्यर्थियों को अब भर्ती के अगले चरण की सूचना जल्द ही दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को समय समय पर वेबसाइट एवं ईमेल आदि चेक करने की सलाह दी जाती है।

    आपको बता दें कि पीईटी में उन उम्मीदवारों ने भाग लिया था जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। रिटेन टेस्ट का आयोजन 14 सितंबर को हुआ था। इसके बाद 18 सितंबर को मॉडल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 23 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया गया था।  

    यह भी पढ़ें- HP Patwari Recruitment 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट 