CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल PET ट्रेड टेस्ट रिजल्ट जारी, ये रहा Scorecard लिंक
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट (PET) एवं ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी तुरंत ही परिणाम की जांच ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीजी पुलिस की ओर से यह रिजल्ट परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बाद जारी किया गया है।
कब हुई थी परीक्षा
आपको बता दें कि सीजी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए 17 से 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट एवं फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया था। जिसके बाद अब ट्रेड टेस्ट एवं PET का परिणाम जारी किया गया।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना। होगा
- इसके बाद आपको मांगी गई डिटेल (लॉग इन क्रेडेंशियल) दर्ज करके सबमिट करना है।
- अब आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड करके अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं।
इस भर्ती के लिए सफल अभ्यर्थियों को अब भर्ती के अगले चरण की सूचना जल्द ही दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को समय समय पर वेबसाइट एवं ईमेल आदि चेक करने की सलाह दी जाती है।
आपको बता दें कि पीईटी में उन उम्मीदवारों ने भाग लिया था जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। रिटेन टेस्ट का आयोजन 14 सितंबर को हुआ था। इसके बाद 18 सितंबर को मॉडल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 23 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया गया था।
