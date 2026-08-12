CBSE 12th Supplementary Result 2026 OUT: सीबीएसई कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो छात्र CBSE Supplementary Result 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे। वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा। छात्र सीबीएसई वेबसाइट के अतिरिक्त डिजिलॉकर से भी नतीजे चेक कर सकते हैं।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें रिजल्ट सीबीएसई सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट का जारी कर दिया गया है। छात्र यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद CBSE 12th Supplementary Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जरूरी डिटेल को दर्ज करें। लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। CBSE 12th Supplementary Result 2026 Direct Link

इतने छात्र हुए सफल सीबीएसई कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में कुल 53.08 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, विषयों का नाम, रोल नंबर, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों आदि की जांच ध्यान से कर लें।

इतने छात्रों ने करवाया था रजिस्ट्रेशन सीबीएससी कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 291576 छात्रों ने पंजीकरण करवाया था। साथ ही परीक्षा में कुल 275287 छात्र शामिल हुए थे, इसमें इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 111056 और कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 164231 है।