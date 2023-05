एजुकेशन डेस्क। CBSE 12th Topper List 2023: सीबीएसई 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ने बिना किसी पूर्व सूचना के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर cbseresults.nic.in पर नतीजों का एलान कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स पोर्टल पर नतीजों की जांच कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आज, 12 मई को कक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। वहीं जल्द ही 10वीं के नतीजों का एलान भी हो जाएगा। बारहवीं की परीक्षाएं 21 मार्च से 5 अप्रैल, 2023 तक कराई गई थीं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ UMANG और Digilocker ऐप पर भी नतीजे जारी कर दिए गए हैं।

इस डायरेक्ट लिंक 1 पर क्लिक करके देखें रिजल्ट

इस डायरेक्ट लिंक 2 पर क्लिक करके देखें रिजल्ट

CBSE 12th Result 2023: डिजीलॉकर से ऐसे चेक करें परिणााम

The wait is almost over! #CBSE Class XII results for the year 2023 are #comingsoon, and #DigiLocker is your one-stop-solution for hassle-free, secure and instant access to your digital marksheet. Create your DigiLocker Account today! https://t.co/pSvg3mGnPS pic.twitter.com/WTuAOLJHd7