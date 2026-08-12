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    CBSE Compartment Result 2026: सीबीएसई 12th क्लास सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू, कभी भी जारी हो सकता है परिणाम

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:59 AM (IST)

    सीबीएसई द्वारा कभी भी 12th क्लास सप्लीमेंट्री रिजल्ट (CBSE 12th Compartment Result) जारी किया जा सकता है। डायरेक्ट लिंक वेबसाइट के साथ ही डिजीलॉकर पर ...और पढ़ें

    CBSE Class 12 supplementary results

    CBSE Class 12 supplementary results

    HighLights

    1. सीबीएसई 12th क्लास सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द होगा जारी।

    2. ऑनलाइन चेक कर सकेंगे परिणाम।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई को करवाया गया था जिसमें लाखों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था। अब इन सभी स्टूडेंट्स को नतीजे जारी होने का इंतजार है जिसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछले वर्ष परीक्षा होने के 16 दिन बाद नतीजे जारी कर दिए गए थे।
    इस बार की परीक्षा हुए 15 दिन हो गए हैं और अमूमन सीबीएसई 15 से 20 दिनों के अंदर नतीजे जारी कर देता है। ऐसे में उम्मीद है कि कभी भी बोर्ड द्वारा नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी।

    डायरेक्ट लिंक वेबसाइट एवं डिजीलॉकर पर होगा एक्टिवेट

    सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in के साथ ही डिजीलॉकर की वेबसाइट digilocker.gov.in और एप पर भी एक्टिव कर दिया जायेगा। स्टूडेंट्स इसमें से किसी का भी उपयोग करके डिटेल दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

    कितने छात्रों की आयी थी कंपार्टमेंट

    सीबीएसई द्वारा मुख्य बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 13 मई को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा में कुल 85.20 फीसदी स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की थी। 12th बोर्ड एग्जाम में 17 हजार से अधिक स्टूडेंट्स के 95% से अधिक अंक आये थे। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 17,80,365 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसमें से 15,07,109 छात्र पास हुए थे। 1,63,800 स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट आई थी।

    ऑनलाइन मार्कशीट ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

    • सीबीएसई कंपार्टमेंट 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर अब आपको लेटेस्ट न्यूज में 12th रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपको रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आइडी और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा।
    • अब स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही मार्कशीट की प्रति डाउनलोड कर सकेंगे।

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